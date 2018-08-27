В Британии опечатали квартиру с «опасным» веществом

Полиция округа Эйвон и Сомерсет опечатала квартиру, где был обнаружено тело молодого мужчины, который мог погибнуть из-за якобы «опасного» вещества.

Полицейские города Бэт в округе Сомерсет почувствовали себя плохо после посещения квартиры погибшего 20-летнего мужчины, сообщает Daily Mail. Смерть молодого человека рассматривается как «необъяснимая».

Квартиру решили опечатать «в качестве меры предосторожности и потому, что некоторые офицеры чувствовали себя «нехорошо» после того, как посетили жилище».

В ведомстве считают, что в квартире может находиться химическое вещество.

Напомним, в июне два британца, по утверждению Лондона, подверглись воздействию «Новичка» – того же нервно-паралитического вещества, которым в марте якобы были отравлены бывший полковник ГРУ и британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Дон Стерджес, отравившаяся этим веществом в городе Эймсбери, скончалась в больнице.