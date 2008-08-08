В Кремле ответили на вопрос о дате начала операции в Идлибе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не обладает информацией о согласовании между Москвой и Дамаском даты начала наступления в сирийской провинции Идлиб.

«Нет такой информации», – сказал Песков, передает ТАСС.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам трехстороннего саммита в Тегеране предложил меры для предотвращения наступления на Идлиб. Путин, выступая на открытии саммита России, Турции и Ирана в Тегеране, заявил, что террористы в сирийской провинции Идлиб осуществляют и готовят провокации, в том числе с химоружием.