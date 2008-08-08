ВСУ направили бронетехнику в сторону ДНР

В ДНР сообщили о перемещении украинской бронетанковой техники в направлении Волноваха-Докучаевск (последний находится под контролем непризнанной республики).

Советник Захарченко заявил, что первый армейский корпус ДНР и другие формирования подняты по тревоге в связи с передвижением техники ВСУ.

Замглавы оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что подразделения ВСУ на линии соприкосновения приведены в боеготовность.



«После того, как произошло это циничное убийство, этот теракт, нами зафиксировано перемещение войск по линии соприкосновения. Украинские военные подняты по боевой подготовке», – сказал Басурин, передает РИА «Новости».

По его словам, «цепь по дестабилизации обстановки» планировалась спецслужбами Украины и США «как по линии соприкосновения, вплоть до перехода в наступление на одном из участков фронта, так и в общей ситуации в республике».

Вместе с тем, представитель оперативного командования ДНР заявил, что все подразделения Народной милиции «переведены в высшую степень боевой готовности». «У противника нет возможности воспользоваться создавшимся положением и нарушить наши границы», – отметил он.

В пятницу после взрыва в кафе «Сепар» погиб глава ДНР Александр Захарченко. Убийство Захарченко ввергло ДНР в политический кризис.

Москва заявила, что за убийством главы ДНР стоит киевский режим. Донецк пообещал отомстить за убийство Захарченко.