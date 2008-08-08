Умер муж Валентины Матвиенко

Ушел из жизни Владимир Матвиенко, супруг спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы президента Белоруссии Александра Лукашенко – белорусский лидер лично позвонил Матвиенко и принес соболезнования.

В сообщении на сайте Лукашенко говорится, что президент Белоруссии передал слова поддержки всем родным и близким Владимира Матвиенко.

Источник РИА «Новости» в верхней палате российского парламента сообщил, что у супруга Матвиенко были серьезные проблемы со здоровьем. «Он, к сожалению, давно уже болел, серьезные проблемы со здоровьем», – сказал источник.

Валентина Матвиенко вышла замуж за сокурсника, когда училась на пятом курсе ЛХФИ – ныне Санкт-петербургского государственного химико-фармацевтического университета. В 1973 году у супругов родился сын Сергей.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что 69-летняя Матвиенко якобы может уйти в отставку с должности спикера Совфеда. В Кремле переадресовали вопрос о возможном уходе Матвиенко тем СМИ, которые писали об этом.