Песков сказал, кого спрашивать об уходе Матвиенко с поста

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал вопрос о возможном уходе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко тем СМИ, которые писали об этом.

«Нужно спрашивать авторов этих публикаций: с чего они это взяли», – приводит ответ Пескова РИА «Новости».

Ранее СМИ писали, что 69-летняя Матвиенко якобы может уйти в отставку с должности спикера Совфеда в силу возраста.

СМИ также сообщили о смерти ее мужа.

В четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил ей соболезнования.

«Президент Белоруссии Александр Лукашенко в телефонном разговоре с председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко выразил ей глубокие соболезнования в связи со смертью супруга Владимира Матвиенко», – сообщила пресс-служба Лукашенко.

Источник в Совфеде рассказал, что супруг Матвиенко «давно уже болел», у него были серьезные проблемы со здоровьем.