Началась прямая линия с Владимиром Путиным

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным началась в Москве.

Общение главы государства с россиянами в формате прямой линии проходит в 16-й раз, передает РИА «Новости».

Мероприятие транслируется Первым каналом, «Россия 1», «Россия 24», ОТР, радиостанциями «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Напомним, что в этот раз формат проведения прямой линии изменился – в зале присутствуют волонтеры, для которых выделили отдельный сектор, однако в Гостином дворе не предусмотрено мест для зрителей, которые в прошлом могли задать вопрос президенту.

Операторы колл-центра будут принимать звонки непосредственно во время мероприятия. Интерактивные экраны в студии одновременно принимают до 45 видеосигналов, туда будут выводиться СМС и ММС.

Организаторы мероприятия сообщили, что на данный момент поступило более 1,7 млн вопросов от россиян: 1 млн 381 звонок, 384 тыс. 132 СМС, а также 41 тыс. 359 ММС-сообщений.

Кроме того, в формате видео через приложение пришло 13 тыс. 314 сообщений, посредством видеодиалогов направлено 6 тыс. 620 вопросов. Возможностью задать вопрос президенту на специальном сайте воспользовались 185 тыс. раз.

Через соцсети в текстовом виде поступило 49 тыс. 302 сообщения, в формате видео – 2 тыс. 828. Текстовых вопросов, отправленных через приложение, оказалось 44 тыс. 145.

Эксперты полагают, что центральное место в вопросах займет обсуждение суперуказа Путина от 7 мая.

«Мне представляется, что будут затронуты не только самые обсуждаемые сегодня проблемы, например, рост цен на бензин или изменение пенсионного возраста, но и те, что связаны с достижением национальных целей и стратегических задач развития страны, сформулированных в «майском указе» президента. Сам указ в определенной степени отвечает на актуальные вопросы. Поэтому на этот раз, вероятно, предложений от граждан будет больше, чем обычно», – заявила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.

Парламентарии полагают, что также поступит множество вопросов по ситуации в мире и внешней политике России.

Политологи считают, что ожидаемые во время эфира видеоконференции с губернаторами и членами правительства будут иметь «ошеломляющий пиар-эффект», а под некоторыми главами регионов после этого могут «зашататься стулья».

Напомним, традиция проведения прямых линий появилась во время первого президентского срока Путина. Первое мероприятие состоялось 24 декабря 2001 года, тогда главе государства поступило 400 тыс. вопросов.

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-трансляцию «Прямой линии с Владимиром Путиным».