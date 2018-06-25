Миронова прокомментировала кражу денег

Полицейские считают, что похищение денег у актрисы может быть инсценировкой и «черным» пиаром. Сама Мария Миронова назвала кражу 3 тыс. долларов иронией судьбы.

Полицейские ОМВД по району Арбат начали проверку после обращения актрисы Марии Мироновой, заявившей, что неизвестные похитили у нее из сумки 3 тыс. долларов, когда она шла в банк на Смоленской-Сенной площади.

Обращение в полицию может быть своеобразным пиаром, сообщает издание «Московский Комсомолец».

«Друзья, меня сегодня ограбили прямо на Садовом кольце. Ирония судьбы. Будьте бдительны!», – написала Миронова в Instagram.

Публикация от Мария Миронова (@mariya_mironova_actress) 25 Июн 2018 в 11:20 PDT

Героиню Мироновой в мелодраме «Садовое кольцо» тоже обокрали: сначала у нее похищают сына, потом снимают все украшения, однако по сюжету преступников находят.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что актриса Мария Миронова сообщила в соцсетях о том, что ее ограбили в центре Москвы.