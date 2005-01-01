Сирийские войска и ВКС России отразили атаку террористов

Правительственные войска совместно с формированиями Сирийской свободной армии при поддержке Воздушно-космических сил России отразили наступление террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» в южной зоне деэскалации, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

В сообщении Центра говорится, что в течение прошлых суток боевики атаковали населенные пункты, добровольно перешедшие на сторону законного правительства Сирии.

«Правительственными войсками совместно с формированиями ССА наступление террористов при поддержке российских ВКС отражено», – передает РИА «Новости» сообщение Центра примирения.

Уточняется, что террористы потеряли три бронемашины, 14 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и до 70 человек убитыми. Потерь среди сирийских военных нет.

По информации российского Центра примирения, на сторону сирийского правительства перешли уже 12 населенных пунктов в южной зоне деэскалации.

В субботу сирийские правительственные силы совместно с местным формированием Сирийской свободной армии (ССА) отразили атаки террористической группировки «Джебхат ан-Нусра».