Участие в утилизации сирийского химоружия позволило США получить доступ к рецептуре и технологиям производства «сирийского» зарина, заявил глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

Как подчеркнул Ермаков, принципиальная позиция России состоит в том, что «любое использование химического оружия кем бы то ни было и где бы то ни было абсолютно недопустимо ни при каких обстоятельствах», сообщается на сайте МИД России.

Ермаков выразил сожаление в связи с тем, что совместный механизм ОЗХО–ООН по расследованию химических инцидентов в Сирии не смог обеспечить проведения объективного расследования, а «западные коллеги» начали «юлить и искать всякие лазейки» в правилах.

Ермаков напомнил, что еще в 2011 году США выступили с угрозами в адрес Сирии, хотя «никаких достоверно подтвержденных фактов применения химоружия правительством Сирии зафиксировано не было», зато в последующие годы участились случаи использования химоружия боевиками.

Для урегулирования ситуации Россия предложила уничтожить сирийское химоружие, с чем согласились США, ОЗХО и ООН. Была успешно проведена «международная операция по вывозу из Сирии всех компонентов и прекурсоров химического оружия». Подчеркивается, что Сирия провела «беспрецедентную, не имеющую аналогов за всю историю существования ОЗХО операцию по вывозу запасов химоружия». Уничтожение химоружия подтвердила ОЗХО.

«Примечательно, что утилизируя часть прекурсоров на судне «Кейп Рэй», американцы получили полный доступ к специфичной рецептуре и технологиям производства «сирийского» зарина», – говорится в сообщении МИДа.

Кроме того, данные о способах получения зарина Дамаск передал в ОЗХО.

Эти факты доказывают, что примененный в Хан-Шейхуне в 2017 году зарин мог производиться не только Дамаском.

Москва отметила, что «позитивное урегулирование» ситуации с химоружием в Сирии «для стран Запада было абсолютно неприемлемо», поскольку Запад стремился к «дестабилизации» и смене власти в Сирии.

На эту тему

Последовала серия информационных вбросов об использовании в Сирии в качестве оружия хлора, который в силу особенностей данного вещества «невозможно поставить под какой-либо инспекционный контроль».

МИД задается рядом вопросов. Если Дамаск не уничтожил свое химоружие, как утверждают на Западе, зачем ему использовать хлор? Зачем Дамаску вообще рисковать, используя химоружие, когда он и без химоружия возвращает контроль над страной? МИД обращает внимание, что сообщения о химатаках приходят на фоне побед сирийских войск.

Москва пытается добиться шагов международного сообщества, способных купировать угрозу «химического терроризма» на Ближнем Востоке, но российские инициативы блокируются со стороны США и их союзников.

«Поэтому наиболее чувствительным сейчас для стран Запада является вопрос, а заинтересованы ли они вообще в проведении полноценных расследований?»

– заявил МИД.

Напомним, профессиональное оборудование, которое было обнаружено в сирийском городе Дума и которым пользовались боевики для получения химоружия, произведено в Западной Европе.