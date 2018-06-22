Боевики производили химоружие в Сирии на западном оборудовании

Профессиональное оборудование, которое было обнаружено в сирийском городе Дума и которым пользовались боевики, произведено в Западной Европе, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«Та часть, которая, с точки зрения экспертов, является профессиональным оборудованием, к сожалению, изготовлена в странах Западной Европы», – приводит ее слова ТАСС.

Захарова добавила, что Россия готова в рабочем порядке передать конкретную информацию об этом западным коллегам, а также предъявить доказательства того, что оборудование из Западной Европы попало в руки террористов и боевиков.

В Минобороны ранее в пятницу заявили, что провокаторы умышленно внесли зарин в пробы, чтобы в дальнейшем предъявить сирийским правительственным силам обвинения.