В Минобороны рассказали о махинациях с пробами для обвинения Сирии в «химатаке»

Провокаторы умышленно внесли зарин в пробы, чтобы в дальнейшем предъявить сирийским правительственным силам обвинения, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

На совместном брифинге МИД и Минобороны по расследованию случаев применения химоружия в Сирии, Кириллов рассказал, что наряду с хлорорганическими соединениями, в ряде проб обнаружен продукт разложения зарина, наличие которого авторы доклада не связывают с применением зарина, а объясняют это тем, что в данном помещении проводилась дегазация водой пострадавших в инциденте.

«Откуда же взялся зарин? По нашему мнению, он был умышленно внесен в пробы провокаторами с целью дальнейшего обвинения сирийских правительственных сил», – приводит его слова РИА «Новости».

Кириллов также заявил, что воронка, призванная доказать применение химического оружия в сирийском Хан-Шейхуне, была получена путем подрыва обычного взрывного устройства, а затем спешно зацементирована до окончания расследования ОЗХО, передает ТАСС.

По словам генерал-майора, миссии ОЗХО в Сирии нарушают положения Конвенции о запрещении химического оружия, так как их расследование носит дистанционный характер, а сбор и анализ проводятся без выезда специалистов к местам предполагаемого применения химического оружия.

Он отметил, что Запад пытается наделить ОЗХО полномочиями выносить обвинительные вердикты государствам и их руководителям, организацию пытаются превратить в политизированную структуру.

Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявляла, что доклад миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по якобы имевшим место случаям применения химического оружия в провинции Хама в Сирии 24 и 25 марта 2017 года не соответствует критериям по сбору и анализу информации и вызывает вопросы.