Захарова раскритиковала доклад ОЗХО о химоружии в Сирии

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15 июня, пятница  |  Последнее обновление — 15:04  |  vz.ru
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Пенсионная реформа прежде всего обрадует женщин

Феминистки радуются более позднему выходу на пенсию Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Повышение пенсионного возраста для женщин, как оказывается, поддерживают сами женщины. Активистки феминистского движения считают, что нынешняя пенсионная система мешает их карьере и заработкам, а более поздний выход на пенсию дает женщинам множество преимуществ. Специалисты с ними полностью согласны – и объясняют, почему именно. Подробности...
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Назван главный урок сингапурского саммита Трампа и Ким Чен Ына

Трамп и Ким на встрече в СингапуреФото: Susan Walsh/AP/ТАСС
Владимир Путин пригласил Ким Чен Ына посетить Россию. Российско-корейская встреча в верхах не будет иметь такого международного резонанса, как недавние беседы Кима с Трампом, но зато на ней могут быть достигнуты реальные договоренности. Впрочем, сингапурский саммит и не мог завершиться никак иначе, потому что на самом деле Трампа интересует вовсе не Корея. Подробности...
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Говорухин, которого мы потеряли

Коллеги Станислава Говорухина назвали его «стопроцентным человеком»Фото: Сергей Пятаков/РИА «Новости»
Станислав Говорухин обладал удивительным даром – для каждого нового поколения зрителей он умел снять фильм, который становился «главным». Сложно найти человека, не смотревшего в свое время говорухинские фильмы «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Ворошиловский стрелок». И, в отличие от многих политиков, Говорухин не только знал, как нельзя, но и мог сказать, как надо. Подробности...
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Украина наживает себе еще одного врага в Европе

СБУ устроила охоту за картой «Великой Румынии», включавшей часть современной Черновицкой областиФото: ssu.gov.ua
Политика принудительной украинизации, которую проводит Киев, стала раздражать не только Венгрию (если брать лишь западных соседей Украины). Теперь и Румыния возмущена силовыми акциями, проводимыми Украиной против национальных меньшинств. Почему киевские чиновники обвиняют местных румын в сепаратизме и есть ли для этого реальная подоплека? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Три вещи, которых не хватает на чемпионате мира

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Всем хорош чемпионат мира по футболу в России: и стартовым матчем, и атмосферой дружелюбной расслабленности на улицах. Но есть, пожалуй, три вещи, которыми он нехорош. Вернее, которых ему не хватает. Подробности...
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У России теперь есть сборная, и она умеет играть в футбол

Дмитрий Пугаченко, журналист
Сборная России по футболу внезапно превратилась из гусеницы в бабочку и поразила всех – и оптимистов, и скептиков. 5:0 – и надежда Саудовской Аравии умерла, точь-в-точь как когда-то под песню группы «Чайф» умерла надежда Ямайки. Подробности...
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Три из пяти голов можно смело записывать в шедевры

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Господи, кто б мне сказал, что буду гордиться сборной России по футболу! Молодцы, парни. Чистая, красивая, абсолютная победа. Подробности...
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      Чемпионат мира в России начался с яркой церемонии открытия

      Чемпионат мира в России начался. Первую игру предваряла красочная церемония открытия, в которой приняли участие мировые звезды футбола и поп-сцены. Хедлайнерами выступили британский исполнитель Робби Уильямс и российская оперная дива Аида Гарифуллина
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      Умер Станислав Говорухин

      Режиссер, актер и депутат Госдумы Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни в подмосковном санатории «Барвиха». По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. На фото – Станислав Говорухин в роли Крымова и Татьяна Друбич в роли Алики в фильме Сергея Соловьева «АССА»
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      Россия красочно отметила свой день

      Страна отмечает День России. С течением времени праздник все меньше воспринимается как неоднозначный. Подтверждением тому служат массовые торжества, прошедшие в регионах. День России отмечали даже на Крымском мосту. В народных гуляниях поучаствовали и иностранные болельщики, приехавшие на чемпионат мира
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          Захарова раскритиковала доклад ОЗХО о химоружии в Сирии

          15 июня 2018, 13:43

          Текст: Ольга Никитина

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          Доклад миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по якобы имевшим место случаям применения химического оружия в провинции Хама в Сирии 24 и 25 марта 2017 года не соответствует критериям по сбору и анализу информации и вызывает вопросы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

          «Уже после первого прочтения доклада становится очевидно, что методы работы миссии по-прежнему далеки от требований к сбору и анализу информации о предполагаемом применении отравляющих веществ, которые прописаны в Конвенции о запрещении химического оружия и нормативных документах ОЗХО», – приводит ее слова ТАСС.

          Захарова отметила, что доклад вышел в свет более чем через год после якобы имевших место химатаках. Она усомнилась в ценности анализа проб по прошествии такого длительного времени.

          По ее словам, Россия призывает западных партнеров поддержать в Совбезе ООН создание беспристрастного следственного органа Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

          Захарова также заявила, что спецслужбы Великобритании могут быть причастны к организации дела Скрипаля. «Обстоятельства лишь подтверждают провокационные мотивы властей Великобритании в явном стремлении использовать инспирированное дело Скрипалей в своих абсолютно нечистоплотных антироссийских целях», – сказала она. 

          Ранее ОЗХО заявила, что зарин и хлор использовались в качестве химоружия в двух отдельных инцидентах в Сирии 24 и 25 марта 2017 года.


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