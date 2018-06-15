Захарова раскритиковала доклад ОЗХО о химоружии в Сирии

Доклад миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по якобы имевшим место случаям применения химического оружия в провинции Хама в Сирии 24 и 25 марта 2017 года не соответствует критериям по сбору и анализу информации и вызывает вопросы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Уже после первого прочтения доклада становится очевидно, что методы работы миссии по-прежнему далеки от требований к сбору и анализу информации о предполагаемом применении отравляющих веществ, которые прописаны в Конвенции о запрещении химического оружия и нормативных документах ОЗХО», – приводит ее слова ТАСС.

Захарова отметила, что доклад вышел в свет более чем через год после якобы имевших место химатаках. Она усомнилась в ценности анализа проб по прошествии такого длительного времени.

По ее словам, Россия призывает западных партнеров поддержать в Совбезе ООН создание беспристрастного следственного органа Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Захарова также заявила, что спецслужбы Великобритании могут быть причастны к организации дела Скрипаля. «Обстоятельства лишь подтверждают провокационные мотивы властей Великобритании в явном стремлении использовать инспирированное дело Скрипалей в своих абсолютно нечистоплотных антироссийских целях», – сказала она.

Ранее ОЗХО заявила, что зарин и хлор использовались в качестве химоружия в двух отдельных инцидентах в Сирии 24 и 25 марта 2017 года.