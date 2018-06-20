Украинский блогер предложил залить Донбасс напалмом

Украинский блогер Святослав Степкин, также известный под псевдонимом Горький лук, заявил, что Донбасс необходимо залить напалмом и засеять рапсом, потому что там живут «ненужные» люди.

Кадры его выступления на фестивале блогеров «Днепровский пост» размещены на YouTube-канале PolitNavigator News.

«Когда мы говорим «мы хотим вернуть Донбасс» – мы хотим вернуть территорию или людей? Ответьте себе сами. Вы этих людей видели? Люди с Запорожской АЭС приехали, провели электропроводку в прифронтовом поселке. Сколько человек им сказало «спасибо»? Ни одного. Сколько человек их стало любить после этого? Ни один», – заявил Степкин.

Возвращаясь к ранее возникшей дискуссии по поводу «качества населения» востока страны, блогер заявил, что «маргинализация Донбасса» началась не в 90-х, а в 30-х годах прошлого века «на фоне депопуляции населения Украины», после чего в зале раздались аплодисменты, передает РИА «Новости».

Этот процесс он назвал противоположностью завоевания европейцами американского континента – то есть не англичане приплыли в США и начали строить там форты и железные дороги, а индейцы высадились в Англии и «стали под Плимутом ставить вигвамы». «Нам надо понять: нам нужны эти люди или нам нужна территория? … Моя бы воля – я бы залил там все напалмом, и чтобы через пять лет там рос рапс», – заявил Степкин под аплодисменты участников собрания.

«Территория и население – это не одно и тоже. Если территория хорошая, а население – нет, то выбор очевиден. Выжги гектар напалмом – через год на нем опять заведутся люди. Только другие», – написал он позже в своем блоге.

Как сообщает местный портал gorod.dp.ua, второй фестиваль блогеров «Днепровский пост» прошел в Днепре в рамках программы главы города Бориса Филатова «Культурная столица». Средства на его проведение «предоставили меценаты и спонсоры, которые поддерживают программу мэра».

Ранее на этой неделе Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам артиллерийских обстрелов мирного населения Донбасса украинскими военными.

1 апреля президент Украины Петр Порошенко обратился к находящимся на линии соприкосновения бойцам, призвав их «не жалеть патронов».