Посольство опровергло заявления британских СМИ о расизме на ЧМ

Российское посольство в Великобритании прокомментировало заявления британских СМИ о том, что болельщикам из числа этнических меньшинств якобы угрожает опасность в России.

Посольство на своем сайте заявило, что британские СМИ решили использовать чемпионат мира по футболу «для нападок на Россию». В этой антироссийской кампании лидирует Би-би-си, которая «отрабатывает собираемый государством налог». Отмечается, что «излюбленной темой ангажированных СМИ стал расизм».

«Якобы из-за укоренённости этого позорного явления в нашей стране болельщикам из числа этнических меньшинств грозит смертельная опасность в России», – говорится в сообщении.

Однако посольство напоминает, что сеть FARE (Футбол против расизма в Европе) сообщало о 282 случаях дискриминации в английской Премьер-лиге в сезоне 2017–2018 годов. Более половины из указанных случаев были связаны с расизмом.

При этом перед ЧМ-2018 послы африканских государств в Москве заявляли, что «такой проблемы у россиян нет». То же самое относится и к проблеме «околофутбольного насилия», которая была решена благодаря действиям правоохранителей, сообщает посольство.

«Стереотипы, тиражируемые здесь, не выдерживают соприкосновения с реальностью: открытой, гостеприимной, разнообразной, культурно и экономически развитой Россией», – сказано в сообщении.

Посольство отмечает, что болельщики и сотрудники СМИ уже делились положительными впечатлениями с места событий, но «как много было сделано, чтобы как можно меньше британцев увидели нашу страну своими глазами и убедились в том, что их обманывают».