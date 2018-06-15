Посольство опровергло заявления британских СМИ о расизме на ЧМ

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15 июня, пятница  |  Последнее обновление — 23:25  |  vz.ru
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Пенсионная реформа прежде всего обрадует женщин

Феминистки радуются более позднему выходу на пенсию Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Повышение пенсионного возраста для женщин, как оказывается, поддерживают сами женщины. Активистки феминистского движения считают, что нынешняя пенсионная система мешает их карьере и заработкам, а более поздний выход на пенсию дает женщинам множество преимуществ. Специалисты с ними полностью согласны – и объясняют, почему именно. Подробности...
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Назван главный урок сингапурского саммита Трампа и Ким Чен Ына

Трамп и Ким на встрече в СингапуреФото: Susan Walsh/AP/ТАСС
Владимир Путин пригласил Ким Чен Ына посетить Россию. Российско-корейская встреча в верхах не будет иметь такого международного резонанса, как недавние беседы Кима с Трампом, но зато на ней могут быть достигнуты реальные договоренности. Впрочем, сингапурский саммит и не мог завершиться никак иначе, потому что на самом деле Трампа интересует вовсе не Корея. Подробности...
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Говорухин, которого мы потеряли

Коллеги Станислава Говорухина назвали его «стопроцентным человеком»Фото: Сергей Пятаков/РИА «Новости»
Станислав Говорухин обладал удивительным даром – для каждого нового поколения зрителей он умел снять фильм, который становился «главным». Сложно найти человека, не смотревшего в свое время говорухинские фильмы «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Ворошиловский стрелок». И, в отличие от многих политиков, Говорухин не только знал, как нельзя, но и мог сказать, как надо. Подробности...
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Украина наживает себе еще одного врага в Европе

СБУ устроила охоту за картой «Великой Румынии», включавшей часть современной Черновицкой областиФото: ssu.gov.ua
Политика принудительной украинизации, которую проводит Киев, стала раздражать не только Венгрию (если брать лишь западных соседей Украины). Теперь и Румыния возмущена силовыми акциями, проводимыми Украиной против национальных меньшинств. Почему киевские чиновники обвиняют местных румын в сепаратизме и есть ли для этого реальная подоплека? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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«Кувалда и ноутбук» армянской революции

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
«Фейсбук» и «Твиттер» были «камуфляжем», удобным способом описания реальных пружин революции в Армении. Подробные и уважительные разговоры с лидерами семейных кланов делают в маленькой стране больше, чем «стримы и лайки». Подробности...

С чем останутся россияне после ЧМ-2018

Кристина Потупчик, президент Фонда открытой новой демократии
Давеча Алексей Навальный устроил поминальный плач по 14 миллиардам долларов, которые режим вытащил из его навального кармана, чтобы оплатить мундиаль. Оставим за скобками эмоциональные аргументы. Сосредоточимся на цифрах. Подробности...

Какие риски для России таит восстановление Сирии

Антон Любич, экономист
За предыдущие 104 года наша страна непозволительно часто с внушительными потерями таскала из огня каштаны для других. Кому-то неизменно доставались каштаны, а нам – обожженные руки. Очень не хотелось бы повторения этого сценария. Подробности...
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

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      Чемпионат мира в России начался. Первую игру предваряла красочная церемония открытия, в которой приняли участие мировые звезды футбола и поп-сцены. Хедлайнерами выступили британский исполнитель Робби Уильямс и российская оперная дива Аида Гарифуллина
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          Посольство опровергло заявления британских СМИ о расизме на ЧМ

          15 июня 2018, 22:58

          Текст: Антон Антонов

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          Российское посольство в Великобритании прокомментировало заявления британских СМИ о том, что болельщикам из числа этнических меньшинств якобы угрожает опасность в России.

          Посольство на своем сайте заявило, что британские СМИ решили использовать чемпионат мира по футболу «для нападок на Россию». В этой антироссийской кампании лидирует Би-би-си, которая «отрабатывает собираемый государством налог». Отмечается, что «излюбленной темой ангажированных СМИ стал расизм».

          «Якобы из-за укоренённости этого позорного явления в нашей стране болельщикам из числа этнических меньшинств грозит смертельная опасность в России», – говорится в сообщении.

          Однако посольство напоминает, что сеть FARE (Футбол против расизма в Европе) сообщало о 282 случаях дискриминации в английской Премьер-лиге в сезоне 2017–2018 годов. Более половины из указанных случаев были связаны с расизмом.

          При этом перед ЧМ-2018 послы африканских государств в Москве заявляли, что «такой проблемы у россиян нет». То же самое относится и к проблеме «околофутбольного насилия», которая была решена благодаря действиям правоохранителей, сообщает посольство.

          «Стереотипы, тиражируемые здесь, не выдерживают соприкосновения с реальностью: открытой, гостеприимной, разнообразной, культурно и экономически развитой Россией», – сказано в сообщении.

          Посольство отмечает, что болельщики и сотрудники СМИ уже делились положительными впечатлениями с места событий, но «как много было сделано, чтобы как можно меньше британцев увидели нашу страну своими глазами и убедились в том, что их обманывают».


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