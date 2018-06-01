В Минобороны рассказали о разведактивности у российских границ

Разведку у воздушных и морских границ России за неделю провели 19 летательных аппаратов, сообщает официальное печатное издание Минобороны «Красная звезда».

Дежурные силы ПВО выполнили восемь вылетов на перехват и сопровождение, передает РИА «Новости» со ссылкой на инфографику, представленную военным ведомством.

Нарушений российских границ допущено не было, заверили в Минобороны.

Западные страны ведут активную воздушную разведку у границ России. Так, в середине мая американский беспилотник провел разведку у границ Калининградской, Ленинградской и Псковской областей России. Днем позже американский беспилотник совершил полет вдоль границы России и Украины в районе Харьковской области.