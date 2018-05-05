США провели воздушную разведку у границ России

Самолеты США провели разведывательные полеты у российских границ, свидетельствуют данные западных авиационных ресурсов.

В субботу разведывательный самолет ВВС США RC-135V и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon провели разведку вблизи сухопутных и морских границ Калининградской области, передает «Интерфакс».

Эти же самолеты были замечены у границ Калининградской области и в пятницу.