США провели воздушную разведку у российских границ

Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B провел разведку у границ Калининградской, Ленинградской и Псковской областей России,

В четверг американские разведывательные самолеты RC-135V и RC-135U провели разведку у границ России на Балтике и Черном море, передает «Интерфакс».

Напомним, западные страны ведут активную воздушную разведку у границ России.