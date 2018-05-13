Американский беспилотник пролетел у российской границы

Беспилотный летательный аппарат американских ВВС RQ-4B-30 Global Hawk совершил полет вдоль границы России и Украины в районе Харьковской области.

Дрон Военно-воздушных сил США вылетел с натовской авиабазы «Сигонелла» на Сицилии и вошел в воздушное пространство Украины около 7.15 мск, передает РИА «Новости».

В 10.18 мск беспилотник завершил полет вдоль границы Белгородской области. Он также облетел линию разграничения в Донбассе.

Ранее в воскресенье сообщалось, что американский беспилотник провел разведку у границ Калининградской, Ленинградской и Псковской областей России.

Западные страны ведут активную воздушную разведку у границ России.