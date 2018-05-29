Советник Путина не исключил выдворения из России Microsoft

Советник президента Владимира Путина по интернету Герман Клименко на конференции «Интернет после глобальности» заявил, что в ответ на ограничения для «Лаборатории Касперского» в США американскую компанию Microsoft могут попросить покинуть Россию.

«Касперского просят покинуть Америку, а мы, скорее всего, попросим покинуть нас Microsoft. За этим занятно будет наблюдать», – цитирует Клименко радиостанция «Говорит Москва».

Продолжая мысль о предполагаемых ограничениях на работу Microsoft в России, Клименко подчеркнул, что «у каждого есть, кого изгнать».

Также советник Путина отметил, что впервые ему не стыдно за российскую IT-индустрию.

«Я надеюсь, что мы сможем гордиться теми проектами, где мы действительно хороши - в искусственном интеллекте, нейронных сетях и так далее», – продолжил Клименко.

Ранее американские чиновники заявили, что не могут отказаться от программного обеспечения «Лаборатории Касперского», так как оно «слишком глубоко» внедрено в компьютерную инфраструктуру госучреждений.

От программного обеспечения «Лаборатории Касперского» отказались США и Литва. После этого российская it-компания обратилась с ходатайством о предварительной судебной приостановке запрета на использование продукции компании властями США.