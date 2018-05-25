Венедиктов высказался о внешности Голиковой

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов опубликовал фото вице-премьера Татьяны Голиковой из кулуаров Петербургского международного экономического форума и прокомментировал ее внешность.

«Красавица наша», – написал журналист, снабдив подпись розой. Фото Венедиктов опубликовал в Instagram.

Публикация от Алексей Венедиктов (@aavst) 24 Май 2018 в 11:18 PDT

В комментариях его поддержали подписчики:

«И красавица! И умница! И при этом блондинка», – написала maslova_olga_.

«Губки бантиком и всегда в Chanel», – считает levberlinski.

Отмечается, что в рамках ПМЭФ Голикова рассказала, когда в России может начаться пенсионная реформа. По ее словам, пенсионная реформа – «не сиюминутная тема». Какие-то изменения могут быть приняты уже в 2019 году, а какие-то будут продолжены и после этого, отметила она.

В рейтинге наиболее известных среди объявленных заместителей председателя правительства Татьяна Голикова занимает второе место после Виталия Мутко, согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).