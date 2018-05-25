Названа стоимость строительства трассы и моста через Волгу близ Тольятти

Стоимость реализации проекта, который позволит разгрузить участок федеральной трассы М-5 «Урал», проходящий по территории Жигулевской ГЭС в Самарской области, составит около 100 млрд рублей, сообщил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) врио губернатора региона Дмитрий Азаров.

Проект включает строительство моста через Волгу в районе села Климовка и более 90 километров дороги.

«Первый этап – это строительство самого моста и подъездных путей - это около 11 километров. Проектно-сметная документация разработана, мы завершили этап технической экспертизы проекта. С учетом строительства всей протяженности автодорог, необходимых для включения мостового перехода в международный транспортный коридор, полная стоимость проекта, думаю, будет около 100 млрд рублей», – передает РИА «Новости» слова Азарова.



По его словам, в рамках технической экспертизы стоимость строительства первого этапа проекта снизилась до 50 млрд рублей. Тем временем говорить о датах ввода моста в эксплуатацию пока рано.

«Мы сейчас находимся в стадии технико-экономического обоснования маршрутов, работа ведется с Росавтодором, с Минтрансом, и мы рассчитываем, что до конца года эта работа будет завершена. Понятно, что реализация проекта будет наиболее успешна в рамках межгосударственного транспортного коридора Европа – Западный Китай», – сказал Азаров.



Он отметил также, что с точки зрения интересов Самарско-Тольяттинской агломерации и оптимальному соединению автодороги с трассой М-5, выбор места в районе Климовки имеет преимущества.