Озвучен размер долга Украины перед СНГ

Украина не выплатила в бюджет СНГ 300 млн рублей; она не вносила средства больше четырех лет, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так, «за четыре с небольшим года Украина не внесла ни копейки в единый бюджет органов СНГ, тем самым создав существенные финансовые трудности в работе организации», сказала Захарова в ходе брифинга.

Процедура выхода Украины из СНГ, «в случае цивилизованного подхода», займет около года, передает слова официального представителя МИД РИА «Новости».

Захарова подчеркнула, что выход из СНГ, что является явно политизированным решением, негативно отразится на «простых» украинцах, «которым выход из содружества преподносится как единственная возможность продвинуться на пути к заветной цели – интеграции с ЕС».

При этом СНГ «никак, никаким образом, не мешало украинской стороне» заниматься интеграцией с Евросоюзом.

«Наоборот, на наш взгляд, ресурсы, регионального сотрудничества в рамках организации только усиливали или могли усилить внутренний потенциал страны, укрепили бы ее экономику, помогли бы в борьбе с коррупцией, однако это обстоятельство нынешние украинские власти, судя по всему, во внимание не принимают, руководствуются геополитическим замыслом стратегов украинских событий – полностью разорвать связи Украины с Россией и СНГ», – заметила дипломат.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко пообещал, что Украина выйдет из международных договоров, заключенных в рамках СНГ и подписал указ, которым отозвал представителей страны из всех уставных органов Содружества. Киев опубликовал указ о прекращении действия для Украины ряда договоров СНГ.

Политолог Богдан Безпалько рассказал газете ВЗГЛЯД, к чему приведет выход Украины из СНГ.