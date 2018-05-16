Меркель нашла способ решить конфликт в Донбассе

Конфликт на востоке Украины не может быть решен военными методами, нужно активнее использовать минские соглашения, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в парламенте Германии.

«Военными средствами это не решить. Мы делаем это в рамках «нормандской четверки», мы пытаемся оживить «Минск», но удручает, что каждую ночь на линии соприкосновения нарушается режим перемирия, что есть ограничения для работы наблюдателей ОБСЕ, которых я хочу поблагодарить», – передает ТАСС слова Меркель.

Напомним, ранее в среду канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в парламенте, заявила, что конфликт в Сирии невозможно решить без России, Турции, Ирана, Саудовской Аравии, Иордании и Европы.