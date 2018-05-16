Меркель назвала неправильным выход США из иранской ядерной сделки

Соглашение по иранской ядерной программе не идеально, но выходить из него было неправильно со стороны США, заявила канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в немецком парламенте.

«Это соглашение не идеально, но Иран, по данным МАГАТЭ, придерживается обязательств. Мы – Великобритания, Франция, Германия и в целом ЕС – считаем, что в такой ситуации выходить из соглашения было неправильно», – цитирует ТАСС Меркель.

Также, по ее словам, конфликт в Сирии невозможно решить без России, Турции, Ирана, Саудовской Аравии, Иордании и Европы.



«Гражданская война в Сирии, борьба с исламским терроризмом переросли в региональный конфликт гигантского масштаба, который невозможно решить без России, Турции, Ирана, Саудовской Аравии, Иордании и, я скажу, Европы не решить», – отметила Меркель.

Напомним, ранее в среду верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по итогам прошедших в Брюсселе переговоров глав МИД Франции, Германии, Великобритании и Ирана объявила, что ядерная сделка с Тегераном не нуждается в изменениях или дополнениях.