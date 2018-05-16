Могерини исключила возможность изменения ядерной сделки с Ираном

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по итогам прошедших в Брюсселе переговоров глав МИД Франции, Германии, Великобритании и Ирана объявила, что ядерная сделка с Тегераном не нуждается в изменениях или дополнениях.

«Мы не намерены ничего менять в тексте документа, там уже все написано. Не будет изменений или дополнений», – заявила Могерини, слова которой передает ТАСС.

По ее словам, «стороны [сделки] просто должны выполнить свои обязательства: Иран – обеспечить прекращение ядерной программы, ЕС – обеспечить конкретные экономические выгоды для иранской стороны. Теперь мы должны как можно быстрее принять практические и операционные решения, как все это сделать».

Она выразила уверенность, что сохранение ядерной сделки с Ираном позволит упростить решение других вопросов с Тегераном, в том числе о его ракетной программе.

«Мы полны решимости сохранить СВПД, и мы намерены начать работу по реализации практических мер в этом направлении», – заключила глава европейской дипломатии.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, в свою очередь, подтвердил, что в ходе переговоров в Брюсселе стороны достигли политической договоренности о мерах по сохранению ядерной сделки.

«Мы запустили процесс. (...) Многое будет зависеть от того, что будет сделано в ближайшие недели. Мы должны получить необходимые гарантии, и от этого будет зависеть, как быстро мы сможем двигаться вперед», – сказал глава МИД Ирана.

Могерини также сообщила, что ЕС и Иран договорились активизировать диалог на всех уровнях. В рамках этих договоренностей на следующей неделе Европейский союз и Иран проведут в Вене встречу политдиректоров по мерам поддержки СВПД по иранской ядерной программе.

Глава европейской дипломатии выразила надежду на получение конкретных результатов уже на протяжении ближайших недель.

Ранее Могерини сообщила, что ЕС и Иран договорились активизировать экономическое сотрудничество.