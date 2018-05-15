МИД Украины выразил протест в связи с открытием Крымского моста

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с открытием Крымского моста, заявив о «противоправности» его строительства без согласия Украины.

«МИД Украины выражает решительный протест в связи с открытием моста через Керченский пролив и в очередной раз подчеркивает противоправность строительства Россией этого инфраструктурного объекта без согласия Украины», – говорится в сообщении на сайте украинского МИД.

Утверждается, что действия Москвы «фундаментально противоречат» нормам международного права, в частности «грубо нарушая» Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года.

МИД Украины считает это «попыткой легитимизировать аннексию» Крыма.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал мост «путем в никуда», а президент страны Петр Порошенко заявил, что мост понадобится, когда Россия будет «покидать полуостров».

ЕС также осудил открытие этого моста, хотя западные СМИ назвали окончание строительства Крымского моста «символом победы» российского президента Владимира Путина и демонстрацией того, что Крым вернулся в состав России навсегда.

Во вторник Путин за рулем КамАЗа открыл движение по автодорожной части Крымского моста; это было сделано за полгода до объявленного ранее срока.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об уникальности и масштабности проекта строительства моста через Керченский пролив.