Гигантская гранитная голова Ленина выставлена на продажу

Найденную в Сыктывкаре гранитную голову Владимира Ленина массой в четыре тонны выставили на продажу.

Объявление о продаже скульптуры высотой в два метра и стоимостью 3,5 млн размещено на сайте Avito.ru.

В объявлении говорится, что найденная на свалке около 30 лет назад скульптура из розового гранита находится в хорошем состоянии.

Ранее власти Харьковской области Украины выставили на продажу демонтированный в городе Изюм памятник Владимиру Ленину.