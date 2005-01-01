В Раду внесли законопроект о национализации активов России

Депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко», экс-министр юстиции Роман Зварыч предложил прописать в законодательстве Украины право национализировать имущество российских компаний, находящихся на территории страны.

«Целью разработки законопроекта является законодательное урегулирование возможности применения специальных экономических санкций к украинским юридическим лицам, юридическим лицам, которые находятся под контролем украинского юридического лица, гражданам Украины, введение секторальных (без определения круга лиц) санкций о запрете хозяйственной деятельности и передачи в собственность Украины имущества государства-агрессора», – говорится в пояснительной записке, передает ТАСС.

Также санкции предлагается наложить на имущество юридического или физического лица, которые нарушили «соответствующие права и интересы Украины». Документ предполагает и установление ответственности за нарушение законодательства о санкциях.

Газета ВЗГЛЯД еще в 2015 году рассказывала, к чему может привести конфискация российской собственности Украиной.