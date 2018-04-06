Роскомнадзор потребовал от Facebook объяснить блокировку аккаунтов российских СМИ

Роскомнадзор направил администрации Facebook письмо, в котором потребовал объяснить ограничение доступа к ряду аккаунтов российских СМИ в соцсети и сервисе Instagram.

«Роскомнадзор направил в Facebook официальный запрос с требованием пояснить позицию компании в связи с фактом ограничения доступа к ряду аккаунтов российских СМИ в одноименной социальной сети, а также в принадлежащем компании Facebook сервисе Instagram», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

В Роскомнадзоре расценивают данный шаг как продолжение руководством компании Facebook «недружественной политики в отношении российских пользователей».

В запросе службы, в том числе, отмечается, что факт ограничения доступа «ставит под угрозу своевременное осведомление российских и зарубежных пользователей социальной сети об актуальной новостной повестке России».

Глава Facebook Марк Цукерберг в среду объявил об удалении из социальной сети более 270 аккаунтов и страниц, якобы подконтрольных «Агентству интернет-исследований».

Позже официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва хочет получить объяснения Госдепа США в связи с блокировкой аккаунтов российских СМИ в Facebook.