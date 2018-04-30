ЕС собрался угрожать Польше и Венгрии сокращением финансирования

В среду Еврокомиссия сообщит о предписании, позволяющем сокращать финансирование некоторых входящих в ЕС государств, пишут СМИ.

Под удар попадут страны, в которых, по мнению Брюсселя, проблемы с верховенством закона угрожают финансовому управлению, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

В частности, речь идет о Польше и Венгрии.

При этом источник FT сообщил, что не планируется «наказывать конечных бенефициаров» выделяемых Евросоюзом средств.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об обеспокоенности Запада тем, что Восточная Европа, точнее, страны Вышеградской четверки (Польша, Венгрия, Чехия и Словакия), повернулись «направо» и выступают в первую очередь с традиционалистских, а не с «общеевропейских» позиций.