В Киеве рассказали о преимуществах дивизии СС «Галичина» перед Красной армией

Дивизия СС «Галичина» имела преимущество перед Красной армией, потому что мобилизованных в нее новобранцев в течение года обучали, прежде чем бросить в бой, заявил директор института Национальной памяти Украины Владимир Вятрович.

«Годовщина создания Ваффен СС дивизии «Галичина» – не праздник для украинцев. В немецкой и советских армиях во Второй мировой украинцы воспринимались одинаково – как пушечное мясо. Разница лишь в том, что мобилизованных в дивизии «Галичина» обучали год прежде чем бросить в бой, а новобранцев Красной армии часто бросали в мясорубку сразу», – заявил он в своем Facebook.

Он заявил, что делалось это не от любви немцев к Украине, просто фашисты «рационально использовали человеческие ресурсы».

Отметим, что на Украине, где уже возвели в статус героев организацию ОУН*-УПА* и ее лидеров, пытаются реабилитировать и дивизию СС «Галичина». Так, во Львове в конце апреля объявили конкурс рисунков об этой дивизии.