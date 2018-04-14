США и Британия вспомнили Россию при обосновании ударов по Сирии

Белый дом, объясняя причины удара по Сирии, обвинил в применении химоружия не только власти САР, но и Россию, напомнив об инциденте с отравлением Скрипалей; к заявлению присоединилась премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Из сообщения Белого дома следует, что «Россия не только помогла режиму Асада уйти от ответственности за применение химического оружия, но (...) применила нервно-паралитическое вещество, пытаясь совершить убийство в Великобритании», передает РИА «Новости».

«Мы не можем допустить, чтобы использование химического оружия стало нормой – в Сирии, на улицах Британии или где бы то ни было еще в мире», – заявила британский премьер Тереза Мэй.

Напомним, а четверг ОЗХО подтвердила, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим «высокопробным веществом». Подчеркивается, что определить происхождение вещества невозможно, а «Новичок» в докладе не упоминается. Россия получила доклад ОЗХО. Британия, однако, интерпретировала этот доклад в свою пользу.



В ночь на субботу президент США Дональд Трамп объявил, что отдал приказ о нанесении ракетного удара по Сирии. В Дамаске раздались взрывы, появились сообщения о разрушенных зданиях.

В США заявили, что все цели ракетного удара США якобы были связаны с сирийской программой химического оружия. Более того, Пентагон не исключил продолжения ракетных ударов по Сирии.

Посол Сирии в Китае Имад Мустафа заявил, что Дамаск намерен обратиться в СБ ООН с требованием принять меры против неприкрытой агрессии западных стран.