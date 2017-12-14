МВД по Кубани прокомментировало «запрет» сотрудникам бить жен и улыбаться

ГУ МВД по Краснодарскому краю опровергло наличие требования о взятии под контроль «жизни подчиненного личного состава во внеслужебное время».

Ранее в соцсетях распространился документ, в котором говорилось, что сотрудникам органов внутренних дел Краснодарского края воспрещается посещать увеселительные заведения, заведения общепита, как, например, «Макдональдс» и «Шоколадница», а также сидеть в общественном транспорте и нецензурно выражаться, сообщает РИА «Новости».

Также правоохранителям якобы запретили улыбаться и хмуриться, нарушать общепринятые принципы семейного права: измены, избиения супругов и детей и прочее.

В документе, распространенном телеграм-каналом «338», значилось, что запреты распространяются и на тех сотрудников, что находятся в отпуске, а за выявленные нарушений грозит увольнение

Приказ якобы был подписан начальником главка, однако в его фамилии была сделала ошибка. Кроме того, были указаны вымышленные адреса электронной почты, номера телефонов.

«Распространяемый в сети Интернет документ, якобы подписанный начальником ГУ МВД России по Краснодарскому краю и накладывающий ограничения на сотрудников органов внутренних дел, является вымыслом», – прокомментировали в главке.