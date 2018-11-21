Главу управы Басманного района Москвы назначили и.о. мэра Махачкалы

Глава управы Басманного района Москвы Салман Дадаев назначен исполняющим обязанности мэра Махачкалы, сообщил глава Дагестана Владимир Васильев.

Васильев сообщил об этом в ходе выступления на координационном совещании по обеспечению правопорядка в республике, передает ТАСС.

Он отметил, что Дадаев – «молодой, энергичный, хорошо организуемый» человек, которого «с трудом отдал» мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава региона также подчеркнул, что каждый, кто добивается конкретных результатов, может «совершенно четко ставить вопрос о том, что он хочет продвигаться».

«Я буду рассматривать все предложения. Ко мне пришло очень много людей – кто-то хочет стать моим советником, кто-то руководителем. Не теряйте время, мы все рассматриваем, но тем не менее это не является основанием, основанием является результат», – сказал Васильев.

Напомним, в ноябре ФСБ возбудила уголовное дело в отношении занимавшего должность врио главы Махачкалы Абусупьяна Гасанова. Отмечалось, что в прежние годы многие громкие дела о коррупции в Дагестане также расследовала именно ФСБ, а не Следственный комитет.

При этом Гасанов стал уже четвертым мэром Махачкалы, который попал за решетку. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о сложившейся в республике ситуации.