ФСБ возбудила дело против врио мэра Махачкалы

Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело в отношении временно исполняющего обязанности главы Махачкалы Абусупьяна Гасанова.

Дело было возбуждено по ч.2 ст.286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», сообщили в ФСБ, передает ТАСС.

«По данным следствия, незаконными действиями Абусупьяна Гасанова при проведении аукциона на выполнение дорожно-строительных работ причинен существенный вред интересам государства. В отношении Гасанова проводятся следственные мероприятия», – говорится в пресс-релизе ведомства.

Ранее сообщалось о задержании Гасанова после проведенных в его доме и на рабочем месте обысков.