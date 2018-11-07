У врио главы Махачкалы начались обыски

Силовики проводят обыски в кабинете врио главы Махачкалы Абусупьяна Гасанова, сообщил источник в администрации города.

«С утра в кабинете врио главы Махачкалы Абусупьяна Гасанова идут обыски», – передает ТАСС слова источника.

В марте в Дагестан приезжали спецслужбы из Москвы для оценки «состояния законности» в республике, где до этого произошло несколько громких задержаний.

В феврале Басманный суд Москвы арестовал бывшего врио главы правительства Дагестана Абдусамада Гамидова по делу о мошенничестве.