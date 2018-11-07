Врио мэра Махачкалы задержали по делу о превышении полномочий

Врио главы Махачкалы Абусупьян Гасанов задержан после обысков в доме и на рабочем месте по делу о превышении полномочий в земельной сфере, сообщил источник в правоохранительных органах.

«После завершения оперативных мероприятий Гасанов был в рамках возбужденного уголовного дела о превышении полномочий задержан», – сказал источник, передает ТАСС.

Администрация города продолжила работу в штатном режиме, добавил другой собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что с утра 7 ноября в кабинете Гасанова проводились обыски.

Гасанов стал временно исполняющим обязанности мэра Махачкалы после ареста главы города Мусы Мусаева в январе 2018 года.