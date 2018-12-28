Усманов объяснил рост цен на мобильную связь

Бизнесмен, бенефициар ПАО «Мегафон» Алишер Усманов заявил, что операторы повышают стоимость услуг связи из-за новой ставки НДС в 20% и в связи с ростом капитальных затрат.

«Ведь все-таки нам надо чем-то покрывать те или иные действия, которые сопряжены сегодня с новыми технологиями и новым налоговым регулированием. Видимо, посчитав все это, операторы пришли к выводу, что компенсировать это можно только путем восстановления затрат, которые нужно будет нести на это», – сказал Усманов в эфире «Россия 24», передает «Интерфакс».

Он добавил, что маржа в отрасли «не такая уж и сладкая», поскольку есть необходимость тратить много средств на инфраструктуру. По его словам, это приводит к тому, что операторам приходится объединяться на новых технологических уровнях, чтобы «вытянуть» эти траты.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об отмене платы за национальный роуминг, обязав операторов мобильной связи устанавливать единые тарифы на все звонки, совершаемые по всей территории страны.

Напомним, газета ВЗГЛЯД поясняла, почему жадность сотовых операторов угрожает национальной безопасности России.