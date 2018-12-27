Университету ИТМО отказали в аккредитации подготовки программистов

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки отказала Университету информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) в государственной аккредитации образовательной деятельности по направлению «Информатика и вычислительная техника» уровня среднего профессионального образования.

Основная причина отказа в государственной аккредитации – отсутствие необходимой инфраструктуры: на спортивном стадионе, который арендован вузом, нет полосы препятствий, сообщает news.ifmo.ru.

Университет ИТМО подчеркивает, что любой студент вправе продолжить обучение по выбранной специальности, однако учебное заведение не сможет выдать диплом государственного образца по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе среднего профессионального образования.

При этом диплом негосударственного образца при отсутствии результатов сдачи ЕГЭ не позволит поступить студенту на обучение в вузы, реализующие образовательные программы высшего образования, имеющие государственную аккредитацию.

Учащимся предложили несколько вариантов решения проблемы: от сдачи ЕГЭ и поступления на его основании в 2019 году в бакалавриат ИТМО или любого другого вуза до перевода со второго полугодия в другую образовательную организацию, имеющую аналогичную специальность.

Планируемые даты завершения перевода обучающихся – 18-22 февраля 2019 года.

Напомним, в апреле студенты Университета ИТМО завоевали «бронзу» на престижном мировом чемпионате по программированию ICPC, финал которого прошел в Пекине.