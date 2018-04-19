Российские студенты стали лучшими в мире по программированию

Студенты из России завоевали кубок мира и четыре медали из 13 на престижном мировом чемпионате по программированию ICPC, финал которого прошел в Пекине.

В команду вошли студенты из МГУ им. Ломоносова, МФТИ, ИТМО и Уральского федерального университета, сообщает пресс-служба МФТИ.

Отмечается, что российские студенты обошли по количеству медалей команды из Китая и США (по три медали), Японии, Южной Кореи и Литвы (по одной медали), передает ТАСС.

Первое место и кубок чемпионов завоевал МГУ. «Золото» с ним разделили также МФТИ, Пекинский университет и Токийский университет.

«Серебро» досталось Сеульскому университету, Университету Южного Уэльса, Университету Синьхуа и Шанхайскому университету Джао-тонг.

«Бронзу» завоевали Университет ИТМО, Университет Центральной Флориды, Массачусетский университет технологий, Вильнюсский университет и УрФУ.

International Collegiate Programming Contest (ICPC) является старейшим, крупнейшим и самым престижным в мире чемпионатом по спортивному программированию. Соревнования проводятся ежегодно с 1977 года под эгидой Ассоциации вычислительной техники (ACM). Российские команды участвуют в ICPC с 1993 года.

До финала ICPC доходят команды, прошедшие многоступенчатый отбор на региональных этапах. В 2018 году в чемпионате, включая региональные отборочные турниры, приняли участие порядка 50 тыс. лучших студентов-программистов из около 3 тыс. университетов, представляющих 111 стран.

Напомним, в 2017 году золото в ICPC также завоевали студенты из России.