Лавров заявил о неготовности Японии учитывать итоги Второй мировой войны

Японские власти дают понять, что пока не готовы учитывать итоги Второй мировой войны, заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя перспективы заключения мирного договора между Москвой и Токио.

«Когда мы говорим на основе декларации 1956 года, это означает, абсолютно безусловное признание Японией итогов Второй мировой войны. Пока наши японские коллеги на это не то, что не готовы, они всячески дают понять, что это не получится», – заявил Лавров в интервью радио «Комсомольская правда».

Министр объяснил, что в 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, и когда Советский Союз прекратил существование, Россия была признана «единственным государством-продолжателем Советского Союза, в соответствии с которым все обязательства СССР мы взяли на себя, равно как и все активы СССР».

Министр уточнил, что из декларации 1956 года следует, что «Советский Союз не в порядке возврата, а в порядке жеста доброй воли … будет готов передать гряду Хабомаи и остров Шикотан (японское название части Курильских островов)». «Это не прямого действия обязательство, которое перешло к России, а еще предстоит обсуждать – как передать, кому передать, когда и в каком качестве. Это был 1956 год», – напомнил министр.

По его словам, после этого произошли события 1960 года – «когда Япония заключила договор с США о гарантиях безопасности, в соответствии с которым американцы могут ставить базы где угодно, на любой части японской территории», и сейчас уже США развертывают в Японии азиатский сегмент глобальной противоракетной обороны, передает РИА «Новости».

«Поэтому, когда говорится на основе декларации, нельзя игнорировать то, что с тех пор произошли события 1960 года, которые сейчас, с точки зрения американского военного присутствия на японских островах, уже обретают серьезный характер угроз в отношении нашей безопасности. Мы нашим японским коллегам это все сформулировали и ждем от них реакции», – заключил министр.

Напомним, президент России Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ договорились активизировать переговоры по мирному договору, опираясь на декларацию 1956 года. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что на деле означает компромисс по Курилам.