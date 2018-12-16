Явка на выборах главы Приморья составила 13,97%

Явка на повторных выборах губернатора Приморского края к полудню по местному времени (05.00 мск) составила 13,97%.

Согласно сайту избиркома Приморья, самая высокая явка отмечена в Спасской городской территории – 28,05%, самая низкая – в Первомайском районе Владивостока, где она составила 7,74%, передает ТАСС.

Как пишет Telegram-канал «Эксперты Приморского края», на участках работают несколько тысяч наблюдателей (в том числе присутствуют представители федерального движения «Голос», с направлениями которым помог штаб врио главы региона Олега Кожемяко), охрану правопорядка обеспечивают более 3500 сотрудников полиции.

«В социальных сетях и мессенджерах был опубликован ряд сообщений о нарушениях. Однако пока ни один из фактов не подтвердился. Больше напоминает «битву штабов». При этом, во всех этих историях ни разу не упомянут [Андрей] Андрейченко», – говорится в сообщении канала. Отмечается, что ключевым источником оперативной информации о ходе дня голосования является региональный сегмент Telegram.

Напомним, результаты прошедших в сентябре двух туров выборов губернатора Приморья были признаны недействительными краевым избиркомом из-за нарушений. Повторные выборы проходят 16 декабря. Досрочно на выборах главы региона проголосовали 9,5 тыс. человек. Всего в Приморье зарегистрировано почти 1,46 млн избирателей.

В воскресенье на выборах проголосовал временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Олег Кожемяко. Позже свой голос оставил бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, призвавший жителей Приморья прийти на выборы во избежание «второго второго тура».