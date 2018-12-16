Экс-мэр Владивостока Пушкарев проголосовал на выборах главы Приморья

Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев проголосовал на повторных выборах главы Приморья и призвал жителей региона прийти на избирательные участки, чтобы избежать «второго второго тура».

«Помимо подготовки к встрече Нового года и веселых корпоративов, у Приморья впереди выборы губернатора. И я уже традиционно призываю вас все-таки прийти на избирательные участки. Думаю, что второй второй тур нам ни к чему. Это лишняя трата денег и без того недостающего в предновогодней суете времени», – написал он на своей странице в Facebook.

«Разные сценарии прогнозируют политтехнологи, но предыдущие выборы показали, что выбор – за вами», – добавил он.

Пушкарев занимал пост главы администрации Владивостока с 2008 по 2017 годы.

Ранее в воскресенье на выборах проголосовал временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Олег Кожемяко.

Напомним, результаты прошедших в сентябре двух туров выборов губернатора Приморья были признаны недействительными краевым избиркомом из-за нарушений. Повторные выборы проходят 16 декабря. Досрочно на выборах главы региона проголосовали 9,5 тыс. человек. Всего в Приморье зарегистрировано почти 1,46 млн избирателей.