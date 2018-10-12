Прилепин предложил Украине взять на службу «сетевых патриотов»

По словам российского писателя Захара Прилепина, бороться с упавшей явкой в украинские военкоматы можно, призвав в ряды армии «сетевых патриотов» и журналистов.

«В Киеве рекордно упала явка в военкоматы. Осенний призыв оказался под угрозой срыва – на него откликнулось только 8% будущих солдат. Это значит, что в комиссариаты явился лишь каждый двенадцатый призывник. А вот если бы всех «сетевых патриотов» призвали, да еще журналистов – было бы куда веселее. Тысяч сто набралось бы еще», – написал Прилепин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Писатель уточнил, что ополченцы Донбасса их потом бы собрали в одном месте и перевоспитали:

«И была бы у нас через месяц другая Украина. Я серьезно. Как же вы заколебали свой собственный народ. А как, помню, орали в 2014 году в Сети: приходите, русские, зубами вас рвать будем. Сдается мне, кто больше всех орал, у них зубы в отличном состоянии. Выловить бы вас всех по одному да выпороть», – подытожил Прилепин.

Напомним, около 33 тыс. человек в Киеве уклоняются от военной службы, заявил военный комиссар Киевского гарнизона Сергей Клявин. По его словам, материалы по ним переданы в полицию.

Ранее Прилепин рассказал о встрече с украинцем в Риме, который заявил, что не планирует возвращаться на родину.