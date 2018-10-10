Озвучен процент уклонистов среди украинских призывников

Около 33 тыс. человек в Киеве уклоняются от военной службы, материалы по ним переданы в полицию, заявил военный комиссар Киевского гарнизона Сергей Клявин.

«33,6 тыс. жителей Киева уклоняются от призыва на военную службу, не являются в военкоматы, скрываются. Материалы в отношении этих лиц переданы в полицию для розыска», – цитирует комиссара ТАСС.

На воинском учете числятся 89 тыс. 420 киевлян, из них 57,5 тыс. подлежат призыву на службу, сказал Клявин. При этом из этих 57 тыс. человек 80% не приходят в военкоматы в срок, отметил комиссар.

Осенний призыв на Украине начался 1 октября. В военкоматах рассчитывают призвать почти 18 тыс. человек, из которых в ВСУ планируют отправить более 9 тыс., в Государственную службу транспорта – 900, в пограничную службу – 1550, в нацгвардию – 6,5 тыс.

Итоги призывной кампании в 2017 году на Украине были чуть оптимистичней, в военкоматы не явились 70% призывников.