США прокомментировали возможность размещения военной базы на Украине

Переговоры о размещении американской военной базы на территории Украины не ведутся, заявил официальный представитель Министерства обороны США Эрик Пахон.

«Эти сообщения не соответствуют действительности, и подобные переговоры не ведутся», – передает его слова ТАСС.

Ранее СМИ сообщили со ссылкой на два источника, что Украина пытается убедить США в необходимости создания военной базы на территории Украины. Утверждалось, что диалог на эту тему ведется на политическом уровне.

В Совфеде допустили, что база США может появиться на Украине.