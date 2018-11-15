Белый дом счел инцидент в Керченском проливе исчерпанным

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон отказался дополнительно комментировать инцидент в районе Керченского пролива и выступать с осуждением России, заявив, что Белый дом уже изложил свою позицию и считает тему исчерпанной.

Отвечая на вопрос о том, намерен ли президент США Дональд Трамп «осудить российскую агрессию на Украине» на встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Аргентине, Болтон заявил, что администрация Соединенных Штатов уже изложила позицию на этот счет и считает тему исчерпанной, передает ТАСС.

«[Никки] Хейли, которая занимает почетную должность посла США (постоянного представителя при ООН), озвучила позицию от лица Соединенных Штатов на заседании Совета Безопасности [ООН], и мы будем придерживаться этих заявлений», – подчеркнул советник главы американской администрации.

Накануне Хейли заявила, что Вашингтон обеспокоен ситуацией в Керченском проливе, считает произошедшее серьезным нарушением международного права.

Напомним также, по словам Трампа, случившееся в Керченском проливе ему «не понравилось».

Газета ВЗГЛЯД объясняла, для чего президенту Украины Петру Порошенко понадобилась провокация в Керченском проливе.