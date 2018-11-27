В отравлении Магнитского мог быть замешан химик-специалист

Проведенных экспертиз по делу юриста Сергея Магнитского достаточно, чтобы считать версию отравления содержащими алюминий веществами вероятной, заявили в Генпрокуратуре; отравление мог произвести специалист-химик.

После гибели Магнитского были проведены медэкспертизы и составлен акт, где была описана картина смерти и состояние внутренних органов, однако следствие не обратило внимания на этот факт, заявил представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, передает ТАСС.

После нескольких смертей подельников Уильяма Браудера следователи предположили, что эти события связаны.

«Стали поднимать все документы, в том числе посмертные процедуры вскрытия (тел). И у всех у них клиническая картина была схожа, в том числе у Магнитского», – сказал Куренной.

По его словам, у всех погибших обнаружили отклонения от нормы в состоянии сердечно-сосудистой системы и нашли следы алюминия в крови и в печени.

«Те отклонения от нормы состояния его сердечно-сосудистой системы практически совпадали полностью с такой картиной у других погибших, что дало основания развивать дальше эту версию, подчеркну, что это пока что версия. Но мы рассматриваем ее как высоковероятную», – передает слова Куренного РИА «Новости».

«В чем особенность этого вещества: оно может убить быстро, если эта доза невелика, рассчитать ее может только специалист из области химии, тогда происходит накопительный эффект, поражается печень, сердечно-сосудистая система, внутренние органы, это растянуто по времени, может быть растянуто по времени, занять месяцы, но приводит к гарантированному результату», – объяснил Куренной.

Представитель ведомства отметил, что Генпрокуратура в ближайшее время обратится за правовой помощью в Великобританию по новому делу Браудера.

«Мы ждем в ближайшее время поступления от наших коллег из следственных органов соответствующих бумаг, которые мы тут же будем направлять. И дело не ограничится только Британией. Следы деятельности этой преступной группы ведут во многие другие страны – на Кипр и в США, в Прибалтику. Работать будем и взаимодействовать с коллегами по большому количеству стран» – отметил Куренной.

Напомним, 19 ноября в отношении финансиста Уильяма Браудера возбудили новое уголовное дело по признакам создания преступного сообщества, также было возбуждено дело об убийстве сообщников Браудера. Позднее сам Браудер отреагировал на эту информацию.