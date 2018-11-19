В России увеличены пособия по безработице

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об увеличении минимального и максимального пособия по безработице в 2019 году.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Минимальный размер пособия по безработице установлен на уровне 1,5 тыс. рублей, максимальный – на уровне 8 тыс. рублей.

При этом для граждан предпенсионного возраста максимальный уровень пособия безработицы увеличен до 11 тыс. 280 рублей.

Сейчас минимальный размер пособия по безработице составляет 850 рублей, максимальный – 4,9 тыс. рублей. Этот размер пособия не менялся с 2009 года.