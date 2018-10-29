В США объяснили, почему Су-57 «недостоин» сравнения с F-22

Российский истребитель пятого поколения Су-57 нельзя по-настоящему сравнивать с американским F-22, так как самолет производства России до сих пор остается сырым прототипом, в то время как американский истребитель 13 лет несет боевую службу, пишет The National Interest.

Издание отреагировало на заявление конструктора Су-57 Михаила Стрельца о преимуществах российского самолета, заявив, что единственный в России стелс-истребитель «по-прежнему остается сырым прототипом».

«Любое сравнение с F-22, который находится на фронтовой службе уже 13 лет и постоянно совершает боевые вылеты на Ближнем Востоке с 2014 года, является чисто концептуальным», – пишет The National Interest.

Издание подвергает критике слова Стрельца о том, что машины лучше выполняют функции многоцелевых истребителей, когда они сразу разработаны таким образом, чтобы быть универсальными.

«Опыт показывает, что это неверно. Фактически, некоторые из самых успешных многоцелевых военных самолетов начинались как проекты с одной миссией и постепенно получили дополнительные роли», – пишет издание.

Портал указывает, в частности, на истребители F-4, F-14, F-15 и F-16, которые стали успешными штурмовыми самолетами, хотя не разрабатывались так изначально. Изначально воздушным истребителем был и F-22, однако выяснилось, что самолет может использоваться иначе.

Издание также ссылается на статью Чака Спинни, бывшего эксперта Пентагона, 1985 года, в которой он заявил, что чем сложнее оружие, тем большее у него количество отказов. F-22 же изначально разрабатывался под лозунгом «Сделайте его проще!», пишет издание.

«В любом случае, Су-57 может никогда не получить шанс доказать слова Стрельца. Несколько прототипов Су-57 были развернуты в Сирии в начале 2018 года, в ходе которых истребители, возможно, потратили небольшое количество боеприпасов «воздух-земля», но российский самолет все еще далек от полного фронтового опыта», – пишет портал.

В связи с этим, считает NI, не имеет значения, есть ли у Су-57 более мощное вооружение, чем у F-22, так как американский самолет проводит боевые миссии почти каждый день, а Су-57, возможно, «никогда не сделает этого».

9 ноября главный конструктор-директор ОКБ Сухого Михаил Стрелец рассказал о превосходстве многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 над американскими F-22 Raptor и F-35.

The National Interest ранее сравнивало российский Су-57 и китайский J-20.